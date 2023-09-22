В Болгарии заявили, что решение о высылке сотрудников РПЦ принимали спецслужбы

Премьер Николай Денков сообщил, что не участвовал в принятии этого решения

СОФИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков был ознакомлен с ситуацией вокруг представителей РПЦ, но не участвовал в принятии решения о высылке. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Существует секретный доклад Государственного агентства национальной безопасности, который показывает, что они (представители РПЦ - прим. ТАСС) совершали действия, которые не соответствовали их статусу в Болгарии. Ознакомился с докладом, но не имею прямого отношения к принятию решения о высылке, его принимала спецслужба", - сказал Денков.

"Если кто-то совершает неправомерные действия, которые противоречат болгарскому законодательству, то он должен быть санкционирован. В данном случае речь идет о санкции за нарушение законов Болгарии", - указал премьер.

Ранее Государственное агентство национальной безопасности решило ввести принудительные административные меры - высылку, запрет на пребывание в стране и запрет на въезд в Болгарию в течение пяти лет - в отношении гражданина России и двух граждан Белоруссии "за гибридное воздействие" на болгар. Власти решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля.

В ведомстве утверждают, что "эти меры наложены в связи с деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария". "Действия указанных лиц связаны с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов", - говорится в его сообщении.

В четверг около 22:00 представители РПЦ в сопровождении представителей спецслужб покинули территорию страны. Русская церковь в Софии после выдворения настоятеля временно прекратила свою работу.