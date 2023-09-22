Шольц проведет переговоры с Токаевым в Берлине

Встреча состоится 28 сентября

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 28 сентября в Берлине переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, будут обсуждаться, в том числе, последствия конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"В центре внимания будут находиться вопросы двустороннего экономического сотрудничества, включая кооперацию в области энергетики и защиты климата, а также, конечно, российская агрессивная война против Украины и ее последствия", - заявил он. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Шольц и Токаев после переговоров примут участие в конференции "Берлинский глобальный диалог", организованной Европейской школой менеджмента и технологий. На ней будут обсуждаться актуальные вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество. В числе участников, помимо канцлера и президента Казахстана, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

29 сентября Шольц примет в своем ведомстве президентов пяти центральноазиатских стран - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. "Главы пяти центральноазиатских государств по приглашению канцлера соберутся для обмена мнениями впервые в совместном формате с [представителем из] одной из стран - членов ЕС", - сказал Хебештрайт. В центре внимания будет находиться укрепление регионального сотрудничества.