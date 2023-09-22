Сомали попросило ООН перенести дату вывода части миротворцев

Одна из причин - необходимость проведения операций против боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает агентство AFP

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Сомали обратилось к ООН с просьбой отсрочить на три месяца вывод из страны части контингента миротворцев Африканского союза, который запланирован на 30 сентября 2023 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.

"Федеральное правительство Сомали просит предоставить 3-месячную техническую паузу в выводе 3 тыс. военнослужащих Переходной миссии Африканского союза в Сомали (ПМАСС)", - цитирует его AFP. В качестве причины названа необходимость проведения операций против боевиков из радикальной группировки "Аш-Шабаб".

Просьба со стороны сомалийских властей последовала после публикации доклада Совета мира и безопасности Африканского союза, где отметили, что вывод из Сомали миротворческого контингента усилит в стране террористическую угрозу со стороны "Аш-Шабаб".

Африканский союз уже вывел из Сомали в минувшем июне 2 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. должны покинуть страну к концу сентября. К концу 2024 года все миротворцы в составе ПМАСС, численность которых сейчас достигает 17 626, должны покинуть сомалийскую территорию.

Переходная миссия Африканского союза в Сомали была создана весной 2023 года на основе миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). ПМАСС имеет мандат от ООН на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности.

Группировка "Аш-Шабаб" была сформирована в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков. Отряды "Аш-Шабаб" действуют на юге и в центральных областях Сомали, они также совершают рейды в Кению и Эфиопию.