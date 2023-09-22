22 сентября, 10:15,
обновлено 22 сентября, 10:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили об освобождении добровольно сложивших оружие армянских военных

В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают и будут продолжать помогать мирному населению в Карабахе, отметил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Армянские военнослужащие в Карабахе, сложившие оружие добровольно, свободны. Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем", - говорится в публикации официального представителя администрации Ильхама Алиева.

Гаджиев также подчеркнул, что в рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают и будут продолжать помогать мирному населению в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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