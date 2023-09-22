В Дерне намерены провести форум по восстановлению региона

Он может состояться 10 октября

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Конференция по вопросам восстановления пострадавших от стихии северо-восточных регионов Ливии может быть проведена уже в начале октября в самом разрушенном наводнениями городе Дерна. С таким предложением выступило правительство Ливии, утвержденное парламентом на востоке страны.

"Мы выступаем за проведение международной конференции по восстановлению пострадавших от стихии ливийских регионов в городе Дерна", - заявил премьер ливийского правительства на востоке страны Усама Хаммад, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он сообщил, что власти намерены организовать этот форум 10 октября нынешнего года.

В понедельник тысячи жителей ливийского города Дерна, который более других населенных пунктов пострадал от ливней и наводнений, провели акцию протеста, требуя распустить муниципальный совет и совет старейшин города и призывая созвать международную конференцию для решения вопроса о восстановлении Дерны. В принятом на акции заявлении указывалось на необходимость провести специальный международный форум под эгидой ООН и ЕС по восстановлению разрушенного стихией города. Участники протестов потребовали "фактически начать выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим от наводнения и привлечь к контролю за этим процессом международных наблюдателей". Они также обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой развернуть в Дерне центр медицинской помощи и психологической реабилитации.