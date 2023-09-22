Прокуратура Парижа потребовала судить Ле Пен по делу о фиктивном найме помощников в ЕП

Помимо лидера парламентской фракции "Нацобъединения" среди подозреваемых фигурируют также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель партии Брюно Голлниш

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа передала в суд дело о присвоении государственных средств за счет фиктивного найма помощников в Европарламенте (ЕП), начатое в отношении 27 человек, включая лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство AFP.

По версии обвинения, Ле Пен якобы "создала организованную мошенническую схему присвоения европейских средств посредством фиктивного найма помощников в Европарламенте". Помимо лидера парламентской фракции "Нацобъединения" среди подозреваемых фигурируют также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель партии Брюно Голлниш. Как уточняет агентство, в ближайшее время следственные судьи примут решение о дальнейшем расследовании и предъявлении обвинений.

В окружении Ле Пен заявили, что не согласны с "ошибочным видением работы оппозиционных депутатов и их помощников, которое прежде всего продиктовано политическими соображениями". Собеседники агентства пообещали "представить аргументы во время рассмотрения дела по существу".

В четверг AFP сообщило, что Ле Пен выплатила Европарламенту €330 тыс. в рамках дела о фиктивном трудоустройстве. Ее адвокат Родольф Босселю уточнил, что выплата была произведена во избежание принудительного исполнения административного решения, исходящего от Европарламента, которое до сих пор оспаривается по существу. "В зависимости от исхода уголовного разбирательства Марин Ле Пен также оставляет за собой возможность потребовать от Европейского парламента возмещения выплаченных таким образом сумм", - сказал он.

Расследование дела о нецелевом использовании средств ЕП началось в 2014 году. В этом же году Европейский офис по борьбе с мошенничеством потребовал от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего кабинета Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как их трудоустроили в ее партии.

По данным СМИ, расследование по этому делу завершено, однако суд еще не состоялся. Ле Пен, бывшая евродепутатом с 2004 по 2017 год, отрицает все обвинения.