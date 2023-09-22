Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с Кувейтом на новый уровень

По словам председателя КНР, с момента установления стратегического партнерства между двумя странами китайско-кувейтские отношения добились большого прогресса

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай выражает готовность вывести отношения с Кувейтом на новый этап развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Кувейта Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом в китайском городе Ханчжоу.

"Я придаю большое значение развитию китайско-кувейтских отношений и готов сотрудничать с Его Высочеством наследным принцем, чтобы вывести китайско-кувейтские отношения на новый уровень", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, с момента установления стратегического партнерства между двумя странами китайско-кувейтские отношения добились большого прогресса.

В ходе встречи Си Цзиньпин выразил готовность Китая улучшить стыковку стратегий развития с Кувейтом, укрепить сотрудничество в инвестициях, энергетике, строительстве инфраструктуры, экологии и цифровой экономике.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали совместное заявление о пятилетнем плане двустороннего сотрудничества (2024-2028 годы), а также несколько документов о взаимодействии в областях возобновляемых источников энергии, инфраструктурного строительства и экологии.

Наследный принц Кувейта прибыл в китайский Ханчжоу для участия в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр и проведения двусторонней встречи с Си Цзиньпином.

Кувейт является девятым крупнейшим поставщиком нефти в КНР. С января по август арабская страна поставила в Китай 16,7 млн тонн нефти за $10 млрд. Также Кувейт продает КНР нефтепродукты и химическую продукцию.