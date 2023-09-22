В центре Еревана продолжаются точечные задержания протестующих

Они выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна после событий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать отдельных протестующих на площади Республики в центре Еревана. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Спустя примерно час после того, как военнослужащие внутренних войск разблокировали выезд с главной площади на улицу Амиряна, задержания прошли на ее противоположной стороне, прилегающей к зданию правительства. Силовики задерживали отдельных участником акции, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна после событий в Нагорном Карабахе.

Задержанных отводят в автобусы, при этом некоторые граждане бросали в полицейских пластиковые бутылки и выкрикивали в их адрес оскорбления. Ситуация у здания правительства остается напряженной, здесь с утра проходит акция протеста, в данный момент в ней участвуют несколько сотен человек. Некоторые держат флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.