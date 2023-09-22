Politico: Национальный архив США дал доступ конгрессмену Комеру к части переписки Байдена

По данным издания, в этих письмах нет никаких доказательств того, что президент США действительно злоупотреблял служебным положением

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер получил доступ к некоторым электронным письмам президента Джо Байдена, хранящимся в Национальном архиве. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, уточнив, что Комер расследует дело о возможном получении Байденом незаконных выплат.

"Национальный архив предоставил доступ только к 14 страницам из, предположительно, нескольких тысяч страниц [переписки Байдена, которые также могут быть опубликованы], если Белый дом не попытается скрыть их от Конгресса", - отметил неназванный представитель комитета. По данным Politico, письма, к которым получил "безграничный доступ" Комер, содержат информацию о том, когда Байден, занимавший пост вице-президента США, встречался с членами семьи, а также мнение нескольких украинцев о брате хозяина Белого дома Бо Байдене и высказывания грузинских женщин о Байдене, который показался им "сексуальным" во время визита в Грузию в 2009 году.

Однако, сообщает Politico, в этих письмах нет никаких доказательств того, что Джо Байден действительно злоупотреблял служебным положением, находясь на посту вице-президента, с целью извлечения выгоды. Также в письмах не говорится о якобы имевшем место участии Байдена в сделках его сына Хантера и его связях с Украиной.

По мнению собеседников издания, Комеру предоставили доступ именно к этим письмам, поскольку в них Джо Байден представлен в лучшем свете. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, отмечают источники, продолжит искать доказательства предполагаемых нарушений со стороны президента Соединенных Штатов.

Республиканцы в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США ранее заявили, что семья Байдена получила незаконные выплаты на сумму более $20 млн, в том числе от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Как следует из заявления, опубликованного на сайте комитета, речь идет о периоде, когда Байден был вице-президентом США.

Как утверждают законодатели, это касается, в частности, средств, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании Хантеру Байдену и Девону Арчеру. Кроме того, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai якобы получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.