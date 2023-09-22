22 сентября, 11:08,
обновлено 22 сентября, 11:13

Посол Палестины в России заявил о подготовке визита Махмуда Аббаса в Москву

В предыдущий раз палестинский лидер посещал Россию в ноябре 2021 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия и Палестина занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Да, готовится. Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года. В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин провел встречу с палестинским лидером в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Теги:
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