Германский Красный Крест направил 13 тонн гуманитарной помощи в Ливию

Первая партия будет доставлена самолетом в портовый город Бенгази

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Германский Красный Крест (DRK) направил 13 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от крупного наводнения в Ливии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте общества.

По информации DRK, первая партия гуманитарной помощи будет доставлена самолетом в портовый город Бенгази в пятницу. Она включает в себя 4 системы очистки питьевой воды и 23 резервуара для ее хранения, 10 насосов и 1 тыс. ведер, а также водную лабораторию и генератор. По словам генерального секретаря организации Кристиана Ройтера, проживающие в районе природного бедствия жители остро нуждаются в доступе к чистой воде и предметам гигиены.

Ранее министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии проинформировало о предоставлении Ливии €4 млн для устранения последствий наводнения.