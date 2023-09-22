Медведчук заявил, что украинские власти за 4,5 года доказали полную несостоятельность

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркнул, что все "реформы" проводились в условиях абсолютной монополизации и антиконституционной концентрации власти по президентской вертикали

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Украины, которые действуют по указке США и МВФ, за 4,5 года "реформ" смогли продемонстрировать только полную несостоятельность и абсолютную неэффективность. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Власть реформаторов в последние четыре с половиной года в высшей степени доказала свою несостоятельность и абсолютную неэффективность", - написал он в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Медведчук подчеркнул, что все "реформы" проводились в условиях абсолютной монополизации и антиконституционной концентрации власти по президентской вертикали, узурпации парламента и правительства, вмешательства в судебную систему и незаконного запрещения оппозиционных СМИ.

Действия украинских властей он охарактеризовал как "бессистемную политику во многом случайных людей". Он отметил, что экономики страны в прежнем ее понимании и структуре больше не существует, равно как независимости и суверенитета государства. "Оздоровление банковского сектора" обернулось уменьшением числа работающих действующих банков, а реформа государственного сектора вылилась в деиндустриализацию, подчеркнул Медведчук.

Он обратил внимание, что и обещанных плюсов "европейской экономической интеграции" Киев также не получил. Экспорт украинских товаров сокращается, а "дружественные меры" европейских партнеров по импорту украинского зерна, по данным Медведчука, могут дополнительно нанести ущерб экономике Украины от $10 млрд ежегодно, или до 10% ВВП.

"Некая коллаборация [президента Украины Владимира] Зеленского с американцами под финансово-экономический диктат от МВФ. Политика крайне губительна, наносит непоправимый ущерб и убивает будущее украинцев", - резюмировал он.