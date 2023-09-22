Bloomberg: ЕК порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении страны в ЕС

По данным агентства, в качестве промежуточных шагов к членству в союзе, Еврокомиссия может настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных областях, включая борьбу с коррупцией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении страны в Европейский союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ожидается, что ЕК порекомендует начать процесс вступления Украины в состав Евросоюза в следующем месяце. В качестве промежуточных шагов к членству Украины в союзе, Еврокомиссия может настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных областях, включая борьбу с коррупцией.

Страны - члены ЕС будут обсуждать рекомендацию комиссии в декабре, заявили источники Bloomberg. Однако позиция некоторых стран, например Венгрии, все еще неизвестна.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.