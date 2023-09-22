22 сентября, 11:31
Военная операция на Украине

Обозреватель заявил, что дальнейшая помощь США Украине "висит на волоске"

По мнению Джоша Рогина, многие республиканцы в Конгрессе проголосуют против предложения о дальнейшей помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Многие республиканцы в Конгрессе США проголосуют против предложения о дальнейшей помощи Киеву, поэтому она "висит на волоске". Такую точку зрения высказал внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

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Он связывает эту ситуацию с тем, что Вашингтон все больше сосредоточивается на президентской компании 2024 года. По мнению Рогина, именно это обстоятельство делает дальнейшее оказание американской помощи Украине "все более уязвимым для разногласий в рамках партийной политики и культурных войн". "Когда следующий транш будет вынесен на голосование в Конгрессе, число республиканцев, проголосовавших против, будет высоким", - считает автор материала, озаглавленного "Помощь Украине висит на волоске".

Рогин отмечает, что "если администрация [президента США Джо] Байдена хочет сохранить поддержку Киева, ей необходимо будет представить законодателям и простым американцам более убедительные аргументы относительно ожидаемых затрат и продолжительности военных действий".

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида Майкл Уолтц в разговоре с колумнистом газеты заявил, что администрации Байдена следует предоставить отчет о помощи Украине и подробно объяснить, как она планирует положить конец конфликту. Конгрессмен также отметил, что Европа должна обязаться оказать Киеву дальнейшую помощь, в противном случае законодатель проголосует против продолжения поддержки со стороны США. "Эпоха незаполненных банковских чеков на помощь, по крайней мере, поступающая от Конгресса, закончилась. Без этих условий я не думаю, что смогу сказать "да", - сказал он.

Другой американский законодатель, демократ Пэт Райан добавил, что "значительный процент республиканцев больше не поддерживает" помощь Киеву. По его мнению, и необходимо приложить усилия, чтобы доказать американцам, что эта помощь не только имеет решающее значение для Украины, но и обеспечивает высокую отдачу от инвестиций в укрепление безопасности США.

О помощи Киеву

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

21 сентября помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что администрация США просит Конгресс фактически о непрерывной финансовой поддержке Украины, Вашингтон не может назвать фиксированную сумму, которая потребуется в дальнейшем на помощь Киеву. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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