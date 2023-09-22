В Испании экс-член баскской группировки получил 30 лет тюрьмы за убийство политика

Микель Кабикоитц Каррера Саробе также должен выплатить €750 тыс. семье погибшего

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 30 годам тюрьмы экс-члена баскской террористической группировки ЭТА за убийство в 2001 году главы регионального представительства Народной партии (НП) в автономном сообществе Арагон Мануэля Хименеса Абада. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

По ее информации, 30 лет тюрьмы получил экс-сторонник ЭТА Микель Кабикоитц Каррера Саробе за убийство политика от консервативной НП 6 мая 2001 года, когда он направлялся на футбольный матч со своим сыном. Осужденный также должен выплатить €750 тыс. семье погибшего.

ЭТА ("Страна Басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

В начале мая 2018 года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности.