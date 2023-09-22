Боррель назвал ЕС "травоядным животным в мире хищников"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что "это мир силовой политики, но мы все еще полагаем, что посредством торговли и верховенства закона мы можем влиять на мир"

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. ЕС должен более решительно реагировать на враждебные действия других государств. Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы травоядные [животные] в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще полагаем, что посредством торговли и верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.