Глава МИД Италии обсудил ситуацию на Украине с главой юридической комиссии ЦК КПК

В частности, Антонио Таяни "выразил признательность Пекину за конструктивную роль" в работе над урегулированием ситуации

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни встретился в Риме с секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Чэнь Вэньцином. Как отмечается в заявлении МИД республики, они обсудили темы "региональной и международной безопасности", включая конфликт на Украине.

В частности, вице-премьер Италии "выразил признательность Пекину за конструктивную роль" в работе над урегулированием ситуации. Стороны говорили также о сотрудничестве "в борьбе с международной торговлей оружием и наркотиками, торговлей людьми, особенно в странах Африки к югу от Сахары, и с пиратством для защиты торговых путей в Индийском океане".

Таяни назвал Китай важным партнером, с которым Италия "хочет развивать конструктивные и взаимовыгодные отношения". "Наше сотрудничество широко и разнообразно и может быть укреплено новыми экономическими и торговыми соглашениями в рамках стратегического партнерства", - сказал вице-премьер. Он добавил, что мероприятия, которые в 2024 году будут приурочены к 700-летию со дня смерти известного венецианского купца и путешественника Марко Поло (1254-1324), станут "благоприятной возможностью для укрепления сотрудничества".

Глава МИД Италии побывал в Китае 3-4 сентября. Он объявил о подготовке визитов в КНР премьер-министра Джорджи Мелони и президента республики Серджо Маттареллы. Позднее на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в Индии Мелони сообщила, что сроки ее визита в Китай пока не установлены. Она добавила, что намерена совершить визит в Китай, "но сделать это более целесообразно, когда" у стран будет больше элементов для развития двустороннего сотрудничества.

Премьер Италии не подтвердила принятия решения о выходе из меморандума, подписанного ее предшественником на посту премьера Италии Джузеппе Конте в 2019 году. Рим настаивает, что меморандум с Пекином не принес значительных экономических выгод.

Италия - единственная страна "семерки", подключившаяся к инициативе "Один пояс - один путь", и это вызывает критику со стороны США. Итальянские власти утверждают, что Вашингтон не оказывает на них давления по этому вопросу.