Эксперт считает, что победа на парламентских выборах для руководства Польши важнее Украины

Голоса 100 тыс. польских фермеров "для правительства важнее, чем то, во что обойдется Украина", отметил председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Победа на предстоящих парламентских выборах для правящей в Польше партии "Право и справедливость" важнее оказания поддержки Украине. Такое мнение выразил председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев в комментарии для издания Politico.

"Украина понимает, что в последние месяцы она не граничит с Польшей, а граничит с польскими выборами. Голоса 100 тыс. польских фермеров для правительства важнее, чем то, во что обойдется Украина. И мы увидим, как это происходит во многих местах", - отметил Крастев.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. "Право и справедливость" лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики, бывшего главы Европейского совета Дональда Туска "Гражданская коалиция".

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом обострились из-за проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и заявлений представителей польского руководства. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии, объявивших об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна с 15 сентября после отказа Еврокомиссии продлить действовавшее до этого эмбарго. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава больше не поставляет Киеву нового вооружения. Президент республики Анджей Дуда уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.