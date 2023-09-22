Зеленский попросил не устраивать концерт из реакции Киева на запрет экспорта зерна

Президент Украины заявил, что будет защищать позицию Киева независимо от взаимоотношений с Варшавой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нацелен получить компенсацию за ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции, и просит не устраивать из этого политический концерт.

"Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений закончатся. И эта дата - 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы, фермеры, бюджет получили сугубо экономические компенсации", - цитирует его телеканал "Дом".

Зеленский указал, что будет защищать позицию Киева независимо от взаимоотношений с Варшавой. "Я как президент при всей любви к нашим польским друзьям должен быть честным и защищать интересы Украины. Несколько месяцев экономических потерь подсчитаны - это сотни миллионов", - добавил он.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и указали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы.