Боррель заявил о стремлении ЕС не допустить союза России и КНР со странами глобального Юга

По мнению главы европейской дипломатии, некоторые развивающиеся государства "рассматривают себя частью альтернативы западным моделям"

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Евросоюз стремится не допустить возникновения союза с участием РФ, КНР и государств глобального Юга, который бы бросил вызов западным странам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian.

По его мнению, некоторые развивающиеся государства "рассматривают себя частью альтернативы западным моделям". Он указал, что ЕС "пытается избежать союза Китая и России с частями глобального Юга". "Жители глобального Юга хотят признания, поскольку 40-50 лет назад, когда был построен мировой порядок, некоторые из этих стран не существовали. Они либо были колониями, либо настолько бедными, что не имели голоса. Теперь они - независимые страны, они растут экономически и демографически и хотят иметь свое слово", - отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии признал, что многие страны глобального Юга не разделяют позицию Запада по отношению к конфликту на Украине. "По понятным причинам эти страны перестраховываются. Один день они смотрят на Россию, а другой - на Китай. В ООН они голосуют против войны на Украине, но многие из них не испытывают того чувства морального негодования, которое есть у нас", - добавил он.

Боррель заявил, что в настоящее время "в мире нет явного гегемона", однако имеется "все увеличивающееся количество" важных игроков на мировой сцене. "Посмотрите на эти страны - ЮАР, Бразилия, Индонезия, Индия. Нельзя игнорировать новую реальность. В течение 20 лет, если продолжится нынешний тренд, будут три большие страны в мире - Китай, Индия и США. Экономика (имеется в виду ВВП - прим. ТАСС) каждой из этих держав будет на уровне $50 трлн, а экономика ЕС гораздо меньше - около $30 трлн", - сказал он.

"Для Европы это представляет огромный долгосрочный вызов. Европейцы должны готовиться к тому, чтобы быть частью нового мира, в котором у нас будет меньшая доля [мирового] населения и мировой экономики. Это означает, что мы должны искать политическое влияние, технологические мощности и единство", - заявил Боррель.