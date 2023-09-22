Politico: победа оппозиции на выборах в Словакии даст Венгрии союзника в вопросе Украины

Словакия "была в числе крупнейших европейских сторонников Украины", говорится в материале обозревателей издания Николаса Винокура и Якопо Баригацци

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Победа на предстоящих парламентских выборах в Словакии оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо даст Будапешту союзника в вопросе отказа от военной поддержки Украины. Об этом говорится в материале обозревателей издания Politico Николаса Винокура и Якопо Баригацци.

"Словакия. Эта центральноевропейская страна была в числе крупнейших европейских сторонников Украины, но выборы 30 сентября могут в одночасье превратить ее в скептика [по вопросу поддержки Украины]", - отмечается в материале. "Победа Фицо даст премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - одному из главных европейских скептиков Киева - союзника на уровне ЕС".

"Если у вас есть общество, в котором только 40% поддерживают поставки оружия Украине, а ваше правительство предлагает поддержку почти на уровне Прибалтики, это создает обратную реакцию", - подчеркнул Милан Нич, научный сотрудник Германского совета по международным отношениям.

Ранее Фицо анонсировал отказ Братиславы от оказания военной помощи Украины в случае вхождения его политической силы в состав правительства страны по итогам досрочных парламентских выборов. Политик также сообщил, что поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны" и призвал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения. Ранее он заявлял об ущербе Словакии от антироссийских санкций ЕС и называл президента республики Зузану Чапутову "американским агентом, действующим против словацких интересов".

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Согласно опросу избирателей, проведенному социологическим агентством АКО для телеканала JOJ 15 сентября, по их итогам в парламент могут претендовать восемь партий и одна партийная коалиция. Наибольшей популярностью у электората пользуется партия Фицо "Направление - социальная демократия" (19,4%) второй результат может продемонстрировать левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия" (18,2%). Значительной популярностью в республике пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия" (15,1%).