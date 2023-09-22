Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию в Карабахе

Стороны также обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и сотрудничество между Арменией и Евросоюзом

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Обсуждалась военно-политическая ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Обе стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и сотрудничество между Арменией и Евросоюзом.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".