Украина направит $54,6 млрд на военные расходы в 2023 году

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 2023 год в бюджете страны на безопасность и военные нужды было предусмотрено $31,2 млрд

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Украины в 2023 году выделят в общей сложности $54,6 млрд на военные нужды. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В общей сложности государство направит в этом году на сектор безопасности и обороны почти 2 трлн гривен ($54,6 млрд - прим. ТАСС)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

На 2023 год в бюджете Украины на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляло 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. 21 марта Рада приняла закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд. 20 сентября Верховная рада поддержала в первом чтении второе за год увеличение военных расходов - на этот раз на $8,9 млрд. Ранее глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что эти средства в основном планируется получить за счет новых займов, причем большая часть из них будут внутренними.

При этом в бюджете страны на 2023 год был заложен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его. В проекте бюджета на следующий год на военные нужды планируется направить 1,69 трлн гривен ($46 млрд). При этом заложенный дефицит - 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части бюджета. Власти Украины отмечали, что самостоятельно могут профинансировать только военных расходы, на что пойдут все налоговые поступления. Шмыгаль ранее заявлял, что стране в следующем году потребуется финансовая поддержка Запада, равная этой сумме.