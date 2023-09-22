Лидер турок-киприотов не видит смысла в общей встрече с генсеком ООН и президентом Кипра

Инициатором такой встречи выступил президент Кипра Никос Христодулидис, по мнению которого, она могла бы пройти на полях сессии Генсассамблеи ООН

НИКОСИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар считает лишенным смысла проведение трехсторонней встречи с участием лидера греков-киприотов, президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ТАСС.

"Мы не считаем, что нам нужны встречи ради встреч", - сказал Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) (кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство мира), в ответ на вопрос о возможности проведения в Нью-Йорке совместной трехсторонней встречи с Христодулидисом и Гутерришем в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова. По его словам, "официальный переговорный процесс может начаться только в том случае, если будут подтверждены равный суверенитет и равный международный статус турко-кипрской стороны".

Инициатором такой встречи выступил президента Кипра Никос Христодулидис, по мнению которого, она могла бы пройти на полях сессии Генсассамблеи ООН. И Татар, и Христодулидис находятся в Нью-Йорке, где у них были запланированы отдельные переговоры с генсеком ООН. В последние дни активно обсуждался вопрос, состоится или нет их трехсторонняя встреча.

"О возобновлении переговоров речь не идет. Мы говорим о новом формальном переговорном процессе, основанном на равном суверенитете и равном международном статусе обеих сторон", - пояснил в интервью Татар. "Мы не просим чего-то нового, мы просим подтверждения наших неотъемлемых прав <...>", - продолжил лидер турок-киприотов. По его словам, "ТРСК со своим полностью функционирующим, демократически избранным правительством, парламентом и судебной системой обладает всеми атрибутами современного государства". "Настойчивый отказ международного сообщества признать эти фактические реалии является неприемлемым и несостоятельным", - добавил он.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.