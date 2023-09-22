22 сентября, 13:13

Боррель считает, что миграционные проблемы могут стать "разъединяющей силой" Евросоюза

По словам главы дипломатии ЕС, "миграционное давление в Евросоюзе возрастает в основном из-за войн" в Сирии и Ливии, а также военных переворотов в Сахаро-Сахельском регионе

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Противоречия между странами ЕС по иммиграционной проблематике могут спровоцировать политический кризис в Евросоюзе. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Миграция - это [тема, которая] разобщает Евросоюз. И она может стать разъединяющей силой, - сказал он в интервью британской газете The Guardian. - До сегодняшнего дня мы не смогли согласовать общую миграционную политику". Боррель отметил, что в ЕС существуют разные взгляды на миграционные проблемы. Он добавил, что ряд государств - членов ЕС "в стиле Японии" не хотят "принимать людей" других культурных традиций.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "миграционное давление в Евросоюзе возрастает в основном из-за войн" в Сирии и Ливии, а также военных переворотов в Сахаро-Сахельском регионе. По его мнению, российские власти могут попытаться использовать сложившуюся ситуацию для усугубления проблем ЕС в сфере миграции. 

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Боррель, Жозеп
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