Глава ЕК заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от Киева

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, "существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от самого Киева.

"Это зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Существуют критерии, касающиеся судебной системы, правопорядка, экономической готовности страны. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы присоединиться к единому рынку и к Евросоюзу. <...> Я не могу назвать вам никаких сроков", - сказала она в интервью газете The Washington Post.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что до конца этого года примет решение о том, будет ли вновь баллотироваться на пост главы ЕК. Утверждения о том, что президент США Джо Байден не хотел бы видеть ее во главе НАТО, она назвала слухами.