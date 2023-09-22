22 сентября, 13:50

Глава ЕК заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от Киева

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, "существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от самого Киева.

"Это зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Существуют критерии, касающиеся судебной системы, правопорядка, экономической готовности страны. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы присоединиться к единому рынку и к Евросоюзу. <...> Я не могу назвать вам никаких сроков", - сказала она в интервью газете The Washington Post.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что до конца этого года примет решение о том, будет ли вновь баллотироваться на пост главы ЕК. Утверждения о том, что президент США Джо Байден не хотел бы видеть ее во главе НАТО, она назвала слухами. 

Теги:
УкраинаБайден, ДжоФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация