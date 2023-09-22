На западе Турции задержали 10 боевиков ИГ

По данным газеты Hurriyet, они готовили теракты с применением взрывчатки

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали 10 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты с использованием взрывчатки.

"В районе Борнова в провинции Измир были задержаны 10 боевиков ИГ в ходе антитеррористической операции. Они готовили в стране теракты с применением взрывчатки", - сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что пять из них были арестованы, а в отношении пяти других принято решение о судебном надзоре.