Глава МИД Белоруссии не видит признаков нормализации отношений республики с Западом

Об этом Сергей Алейник заявил на полях сессии Генассамблеи ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Минск пока не наблюдает признаков нормализации отношений с Западом. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Пока не просматриваются", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против разрыва отношений с Западом, выразив готовность к их нормализации, но с учетом белорусских интересов. При этом он отмечал, что в настоящее время Вашингтон использует свое влияние на Польшу для развала ЕС, что настораживает Минск.