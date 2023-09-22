Главы МИД стран QUAD осудили ракетные пуски КНДР

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США, Японию) осудили запуски баллистических ракет КНДР, а также стремление Пхеньяна к созданию ядерного оружия. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств QUAD в Нью-Йорке, текст которого был распространен пресс-службой Госдепартамента США.

"Мы осуждаем дестабилизирующие запуски КНДР баллистических ракет и ее стремление к созданию ядерного оружия в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН и призываем КНДР выполнять все свои обязательства по соответствующим резолюциям и начать предметный диалог, - говорится в совместном заявлении. - Мы также подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с КНДР, в регионе и за его пределами и призываем все государства - члены ООН соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая запрет на передачу этой стране или закупку у нее всех вооружений и связанных с ними материалов".

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков.