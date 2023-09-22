Индонезия отправит в Ливию 45 тонн гуманитарной помощи

Министр-координатор по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Мухаджир Эффенди отметил, что ее доставят 27 сентября

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Индонезии отправит в Ливию 16 видов гуманитарной помощи массой 45 тонн. Об этом заявил министр-координатор по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Мухаджир Эффенди и глава Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Сухарьянто.

Эффенди, слова которого привело агентство Antara, отметил, что гуманитарная помощь уже подготовлена для отправки в Ливию и, как он ожидает, "будет доставлена 27 сентября".

"Мы подготовили 16 видов гуманитарной помощи массой 45 тонн, не считая вещей, собранных Минздравом", - заявил Сухарьянто. Он утверждает, пишет агентство, что в состав гуманитарной помощи вошли палатки, одеяла, матрасы, детская одежда, инструменты для уборки, готовая еда и генераторы.