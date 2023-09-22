США, Индия, Австралия и Япония выступили за достижение "прочного мира на Украине"

Они отмечают, что поддерживают возобновление действия черноморской зерновой сделки

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия выступают за достижение "прочного мира на Украине". Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого был распространен пресс-службой Госдепартамента США по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств четырех упомянутых стран на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу войны <...> на Украине <...>. Мы подчеркиваем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН", - заявляют участники Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - Австралия, Индия, США и Япония).

При этом они отмечают, что поддерживают возобновление действия черноморской зерновой сделки. "Мы глубоко обеспокоены по поводу ситуации с глобальной продовольственной безопасностью и поддерживаем усилия ООН по восстановлению черноморской зерновой инициативы", - пишут авторы документа.

Кроме того, Австралия, Индия, США и Япония призвали отказаться от угроз применения ядерного оружия на Украине. "Мы сходимся во мнении о том, что в контексте этой войны применение ядерного оружия или угроза его применения были бы недопустимыми", - гласит заявление.

"Мы подчеркиваем, что основанный на правилах мировой порядок должен обеспечивать уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран", - добавляют составители документа.

Первая совместная встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения Quad. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить состав Quad за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.