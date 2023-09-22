Страны QUAD выступили за расширение Совета Безопасности ООН

Они заявили, что привержены продвижению всеобъемлющей программы реформирования ООН

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Участники Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США) заявили о поддержке реформирования ООН и расширения числа постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого был распространен пресс-службой Госдепартамента США по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы привержены продвижению всеобъемлющей программы реформирования ООН, в том числе путем расширения числа постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН. В этой связи мы призываем к созданию Совета Безопасности ООН, который был бы более представительным, прозрачным, эффективным и заслуживающим доверия", - говорится в заявлении.