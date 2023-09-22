Главы внешнеполитических ведомств QUAD намерены в 2024 году встретиться в Японии

Первая совместная встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, Австралия, Индия, США, Япония) в ходе состоявшихся в Нью-Йорке переговоров выразили намерение провести в 2024 году следующую встречу в аналогичном формате на японской территории.

"Мы, главы внешнеполитических ведомств QUAD, продолжаем продвигать видение, сформулированное нашими лидерами, согласно которому многостороннее сотрудничество "четверки" будет приносить конкретные результаты на благо всех людей в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы намерены провести следующую аналогичную встречу в Японии в 2024 году", - подчеркивается в совместном заявлении по итогам переговоров, текст которого был распространен пресс-службой Госдепартамента США.

Первая совместная встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить его состав за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.