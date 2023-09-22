Французский политик возмутился словами главы ЕК о России и ядерном ударе по Хиросиме

Лидер партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен фактически перекладывает вину за первое применение атомной бомбы с США на РФ

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив в контексте удара по Хиросиме о якобы существующей угрозе "повторного использования ядерного оружия" Москвой, фактически перекладывает вину за первое применение атомной бомбы с США на РФ. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Вчера на заседании Атлантического совета Урсула фон дер Ляйен выдала прекрасное. После сожалений о гибели людей в результате взрыва ядерной бомбы в Хиросиме она заявила: "А сегодня Россия снова угрожает применить ядерное оружие"! Как же надо стараться манипулировать толпой, чтобы она поверила, что бомба в Хиросиме (и в Нагасаки) была российской, а не американской!", - написал он, призвав к отставке еврочиновницы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выступила с критикой заявлений главы ЕК, сделанных в Атлантическом совете, указав на попытку "фигурантки крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов" возложить ответственность за трагедию Хиросимы на Россию. "Отвратительно и опасно то, как врёт Урсула Фон дер Ляйен", - написала она.