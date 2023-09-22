Нетаньяху заявил, что Израиль и Саудовская Аравия близки к миру

По мнению премьер-министра еврейского государства, это откроет новую эру для региона

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений, это был бы огромный прорыв, который открыл бы для региона новую эпоху мира и процветания. Уверенность в этом выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в пятницу на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении он в очередной раз заявил о верности своего решения сменить приоритеты во внешней политике Израиля и вместо попыток сперва договориться с палестинцами обратиться к другим арабским странам с предложением нормализовать отношения. Он напомнил, что в 2020 году его страна смогла при посредничестве США достичь примирения сразу с четырьмя арабскими государствами - Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Эта сделка получила название "Авраамовых соглашений".

"Авраамовы соглашения", несомненно, были провозвестниками новой эпохи мира. Но я уверен, что мы на пороге еще более впечатляющего прорыва - исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией", - заявил далее Нетаньяху.

"Такой мир будет серьезно способствовать окончанию арабо-израильского конфликта, он подтолкнет другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем, он упрочит перспективы мира с палестинцами, он будет способствовать широкому примирению между иудаизмом и исламом, между Иерусалимом и Меккой, между потомками Исаака и потомками Измаила", - уверен израильский премьер.

Он также отметил, что на состоявшемся в начале сентября саммите G20 был представлен план создания транснационального экономического коридора, который бы проходил от Индии через Аравийский полуостров и Израиль в Европу и существенно сократил бы экономические и транспортные издержки при торговле между Европой и Азией. По словам Нетаньяху, процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами - залог успеха этого проекта. "Сегодня по мере того как мы сносим стены вражды, Израиль может стать мостом к процветанию и миру между этими континентами. Мир между Израилем и Саудовской Аравией создаст подлинно новый Ближний Восток", - сказал глава израильского правительства.

Свои слова он проиллюстрировал на карте Ближнего Востока, которую он принес с собой на трибуну, показав, как Израиль проходит путь от полной изоляции в момент провозглашения независимости 1948 году к нормализации отношений с большинством соседних стран. "Мы не только снесем барьеры между Израилем и нашими соседями, мы выстроим новый коридор мира и процветания, который соединит Азию через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль с Европой. Это невероятные, колоссальные перемены, еще один поворотный момент в истории", - считает глава правительства еврейского государства.