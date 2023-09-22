Китай и Сирия выступили против гегемонии и односторонних санкций

Си Цзиньпин и Башар Асад также выступили против политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения демократии

ШАНХАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Китай и Сирия выступают против всех форм гегемонии, односторонних санкций и политики силы. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"Обе стороны будут укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместно придерживаться подлинной многосторонности, защищать международную систему, в центре которой находится ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН, а также решительно выступать против всех форм гегемонии и силовой политики, включая применение незаконных односторонних санкций и ограничительных мер против других стран, содействовать построению нового типа международных отношений и работать сообща над созданием сообщества человечества единой судьбы", - указывается в документе.

В заявлении отмечается, что стороны будут поддерживать продвижение общих ценностей мира, развития, беспристрастности, справедливости, демократии и свободы для всего человечества, а также уважать независимый выбор народами всех стран путей развития и социальных систем, подходящих для их собственных национальных условий. Лидеры при этом выступили против политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения демократии.

Асад находится в КНР с официальным визитом, в ходе которого он примет участие 23 сентября в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу. Это второй визит сирийского лидера в КНР, первый состоялся в 2004 году. В поездке Асада сопровождают глава МИД Сирии Фейсал Микдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль, министр в канцелярии президента Мансур Фадлалла Аззам и советник по политическим вопросам Бусейна Шаабан. Асад и Си Цзиньпин по итогам переговоров объявили об установлении между странами отношений стратегического партнерства.