Китай выступил за сплочение арабских стран

Сирия высоко оценивает посредничество КНР в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и "благодарит Китай за его позитивный вклад в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке", говорится в их совместном заявлении

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай поддерживает улучшение отношений арабских государств и их самоусиление. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам состоявшихся в пятницу переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"Китай поддерживает и приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств, поддерживает улучшение отношений Сирии с другими арабскими странами, сплочение и самоусиление арабских стран в регионе", - указывается в документе.

Сирия высоко оценивает посредничество Китая в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и "благодарит Китай за его позитивный вклад в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке", говорится в заявлении.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. В последнее время ряд стран, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске. 19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.