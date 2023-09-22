NBC: Байден сообщил, что США предоставят Украине небольшое количество ракет ATACMS

Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится.

В свою очередь газета The Washington Post сообщает, что в американской администрации близки к тому, чтобы разрешить поставки ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Пуск ракет ATACMS способных поражать цели на расстоянии до 300 км, может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить это оружие.