22 сентября, 14:56,
обновлено 22 сентября, 15:26
Военная операция на Украине

NBC: Байден сообщил, что США предоставят Украине небольшое количество ракет ATACMS

Kevin Dietsch/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Kevin Dietsch/ Getty Images

Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится.

В свою очередь газета The Washington Post сообщает, что в американской администрации близки к тому, чтобы разрешить поставки ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Пуск ракет ATACMS способных поражать цели на расстоянии до 300 км, может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить это оружие. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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