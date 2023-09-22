Новым госсекретарем МО Украины стала бывшая заместительница Умерова на прежней должности

Речь идет о Людмиле Дараган

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины назначило новым госсекретарем министерства обороны Людмилу Дараган, которая ранее была заместителем нынешнего главы ведомства Рустема Умерова на его прежнем месте работы. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Назначены: Дараган Людмила Витальевна государственным секретарем Министерства обороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

Дараган с 5 июля этого года была заместителем председателя Фонда госимущества, а до этого - руководителем его аппарата. Возглавлял это ведомство с сентября 2022 года Рустем Умеров, который 6 сентября 2023 года стал новым министром обороны.

Назначение Умерова произошло на фоне серии коррупционных скандалов в украинском оборонном ведомстве. После его вступления в должность местные СМИ и аналитики стали сразу высказывать предположения, кто из руководства Минобороны будет отправлен в отставку. Спустя менее двух недель кабмин уволил шестерых заместителей министра и госсекретаря. Свой пост тогда сохранил только первый заместитель министра, однако украинское издание "Страна" пояснило, что это технический момент - на время заграничной командировки Умерова кто-то должен был исполнять обязанности на месте, а затем его ждет то же, что и коллег.

"Страна" со ссылкой на свои источники также сообщала, что никто из уволенных не вернется в ведомство. По данным некоторых аналитиков, Умеров, перед которым была поставлена задача разобраться с коррупцией и улучшить имидж Минобороны, в том числе и в глазах западных партнеров, получит возможность привести в ведомство свою команду.

Назначенная сегодня Дараган в 2003 году окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. С 2019 по 2022 год была госсекретарем Министерства по делам ветеранов Украины, в частности занималась координацией и юридическим сопровождением проекта "Украина Солидарность - НАТО". Украинские СМИ связывают ее с семьей бывшего президента Петра Порошенко.