Постпред в Женеве заявила, что забота Запада о правах белорусов сводится к санкциям

Лариса Бельская отметила, что СПЧ "представлен очередной доклад, основанный на недостоверных источниках и ангажированных оценках"

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Фальшивая забота Запада о якобы правах белорусов сводится к санкциям, лишающим людей прямого авиасообщения, доступа к лекарствам и переводам средств. Об этом заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.

"Насквозь фальшива "забота" о правах белорусов со стороны правительств, санкции которых лишили наших граждан прямого авиасообщения, блокируют наземные гуманитарные и гражданские перевозки, ограничивают продажу авиабилетов для белорусов и обслуживание белорусских самолетов за рубежом, блокируют поставки лекарств, затрудняют перевод денег семьям и родственникам в Беларуси", - сказала она, выступая на интерактивном диалоге в СПЧ по устному докладу верховного комиссара по Белоруссии. Текст выступления размещен в Telegram-канале белорусского постпредства.

В ходе диалога обсуждалась ситуация, сложившаяся в республике в после выборов 2020 года. Бельская отметила, что СПЧ "представлен очередной доклад, основанный на недостоверных источниках и ангажированных оценках". По словам постпреда, в республике "проведена конституционная реформа, модернизируется законодательство с целью укрепления конституционного строя, национальной безопасности и суверенитета, содействия гражданскому согласию, защите прав, свобод и интересов граждан", в стране активно работают более 2 тыс. НПО.

"Преступления против государства и национальной безопасности, нападения на полицию, финансовые преступления наказываются в Беларуси не строже, чем в ЕС, США, Великобритании. Беспочвенна критика изменений в консульском законодательстве, по сути, вынужденной меры в условиях беспрецедентных западных санкций", - подчеркнула она.

В выступлении она посоветовала Западу научиться уважать выбор белорусского. "Надо строить диалог, а не заборы, не отгораживаться от реалий многополярного мира пустыми резолюциями. Но, как сказал президент моей страны [Александр Лукашенко], мы готовы к диалогу только с теми, кто уважает белорусский народ, его выбор и традиции, и только при условии соблюдения наших национальных интересов", - подчеркнула постпред.