Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Как отмечает государственная телерадиокомпания Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как ранее с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью. Это привело к пожарам на открытой местности в ряде районов, сообщает Kan.