22 сентября, 15:39, Палестино-израильский конфликт Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

По данным телерадиокомпании Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью