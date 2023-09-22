22 сентября, 15:39,
обновлено 22 сентября, 15:59
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

По данным телерадиокомпании Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Как отмечает государственная телерадиокомпания Kan, сообщение израильской армии об ударах по сектору Газа поступило после того, как ранее с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью. Это привело к пожарам на открытой местности в ряде районов, сообщает Kan. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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