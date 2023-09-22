Глава МИД Венгрии назвал опасными "недвусмысленные упоминания ядерного потенциала"

Как заявил Петер Сийярто, "конфликт на Украине - это серьезная угроза для глобальной безопасности"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает постыдными и опасными "недвусмысленные упоминания ядерного потенциала".

"Конфликт на Украине - это серьезная угроза для глобальной безопасности, учитывая то, что одна из сторон - ядерная держава, а другая сторона поддерживается другой ядерной державой. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы избежать прямого столкновения между этими ядерными державами, потому что в случае такого столкновения может вспыхнуть третья мировая война. <...> И я думаю, что в этом сходятся все участники ООН, которые хотели бы избежать подобного развития событий. В частности, недвусмысленные упоминания ядерного потенциала являются крайне постыдными, и мы считаем их крайне опасными. Мы знаем, что развертывание и использование ядерного оружия может привести к концу человечества", - заявил Сийярто на конференции по выполнению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.