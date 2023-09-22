Сийярто заявил, что санкции Запада против России провалились

По словам главы МИД Венгрии, Россия сталкивается со сложностями, но не стоит на коленях, "а мир не стал ближе"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России не работают, "они провалились". Таким мнением Сийярто поделился с журналистами после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе", - отметил Сийярто, отвечая на вопрос, будет ли его страна присоединяться к санкциям против РФ.

При этом санкции сказались на Европе и ее жителях, отметил Сийярто. Он также не стал исключать, что отношения России и Европы в перспективе могут вернуться к тем, которые были прежде.

"Конечно, сначала должен быть достигнут мир. Если будет мир, то, я думаю, надежда есть. Я помню, что раньше обсуждалась идея торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. И к этой идее можно вернуться, если вернуться к принципам взаимоуважения. Я бы хотел, чтобы это произошло, это наш общий интерес", - подчеркнул Сийярто.

О зерновой сделке

Говоря о том, обсуждалась ли в ходе встречи зерновая сделка, глава МИД Венгрии отметил, что одним из негативных последствий конфликта на Украине стало то, что "безопасность продовольственных поставок оказалась под угрозой во многих странах мира".

"К сожалению, в связи с тем, что зерновая сделка не выполнялась в полной мере, мы предложили свои транзитные маршруты для того, чтобы украинское зерно могло поставляться в Африку. А если морской путь не работает, то есть сухопутный. Но мы не видим интереса в поставках через нашу территорию в Африку. Мы видим интерес к продаже этого зерна в Центральную Европу, но это то, чего мы не можем позволить", - сказал Сийярто.

О поставках вооружения Украине

В контексте планов США поставить очередную партию вооружения Украине, комментируя эти планы по просьбе журналистов, Сийярто напомнил, что Венгрия - "единственная страна НАТО, которая не поставляет вооружение Украине".

"Мы не поставляем оружие, потому что это наша принципиальная позиция: чем больше оружия будет поставляться Украине, тем дольше будет длиться война, и чем больше оружия поставляется на войну, тем больше будет погибших, и больше разрушений", - пояснил глава венгерского МИД.

О встрече с Лавровым

Сийярто назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, напомнил о том, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

"Атмосфера наших переговоров всегда взаимоуважительная. Это то, на чем мы основываем нашу внешнюю политику. И мы продолжаем настаивать на том, что конфликты должны решаться только путем переговоров, а если друг с другом не разговаривать, если не вести диалог, то мы не сможем надеяться на мир, и это было бы огромной ошибкой", - сказал он журналистам.