22 сентября, 16:52
Военная операция на Украине

В ООН заявили, что хотят завершения конфликта на Украине

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Он должен закончиться в соответствии с международным правом, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. ООН хочет, чтобы конфликт на Украине завершился в соответствии с международным правом. Таким образом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS.

"Мы хотим видеть завершение конфликта соответствующим международному праву и решениям Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он на брифинге.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США передадут Украине "небольшое количество" тактических ракет ATACMS. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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