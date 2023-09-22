В ООН заявили, что хотят завершения конфликта на Украине

Он должен закончиться в соответствии с международным правом, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. ООН хочет, чтобы конфликт на Украине завершился в соответствии с международным правом. Таким образом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS.

"Мы хотим видеть завершение конфликта соответствующим международному праву и решениям Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он на брифинге.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США передадут Украине "небольшое количество" тактических ракет ATACMS.