22 сентября, 17:09
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ООН прокомментировали предложение отправить в Карабах миссию организации

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, отправить миротворцев можно только по решению Совета Безопасности

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Отправить миротворческую миссию ООН в Нагорный Карабах, к чему на заседании Совета Безопасности призвал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, можно только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Решения о любых миротворческих миссиях принимаются Советом Безопасности ООН", - сказал он.

На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе в четверг министр иностранных дел Армении заявил, что необходимо "создать возможность, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе". 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаМирзоян, Арарат Самвелович
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