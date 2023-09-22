Удар по Севастополю и американское оружие для Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Севастополю, повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщили в Минобороны РФ.

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о выделении Киеву нового транша военной помощи, в который войдут артиллерийские вооружения, зенитные и противотанковые комплексы и различные боеприпасы, включая кассетные.

На фоне конфликта из-за поставок украинских зерновых руководители МИД Польши выступили с заявлениями, в которых назвали политический курс Киева "крайне оскорбительным" для Варшавы.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 6 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили порядка 490 военнослужащих.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники, включая 2 танка Leopard и 2 боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Польши, США и ФРГ.

Удар по Севастополю

Киевский режим нанес днем ракетный удар по Севастополю, в результате чего повреждено историческое здание штаба Черноморского флота (ЧФ). Система ПВО РФ сбила пять ракет, сообщили в Минобороны России. По его данным, в результате атаки один военнослужащий пропал без вести.

Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали, проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По данным Минобороны и главы Республики Крым Сергея Аксенова, крылатые ракеты и беспилотники также были сбиты у западного побережья полуострова и в районе Бахчисарая. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о беспрецедентной кибератаке, из-за которой были отмечены перебои с интернетом.

Зеленский в США

Президенты США и Украины обсудили на переговорах в Белом доме восстановление энергетического и экономического секторов Украины, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов (ВПК), сообщила пресс-служба президента США по итогам встречи.

Одной из тем стало "продолжающееся контрнаступление Украины". Байден в очередной раз заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Зеленский пообещал "сделать все возможное", чтобы контрнаступление продолжалось осенью и зимой.

По итогам переговоров он также сообщил, что Украина и США создадут "новую оборонную экосистему", в рамках которой будут производить необходимое оружие.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал встречу Зеленского с Байденом "максимально продуктивной", при этом некоторые американские СМИ обратили внимание на "ослабление поддержки" Киева со стороны Вашингтона и "холодный прием", который был оказан Зеленскому в Конгрессе США.

Оружие для Киева

Байден в ходе встречи с Зеленским сообщил, что "одобрил новый транш военной помощи США Украине, в который войдут артиллерия, боеприпасы, средства противотанковой борьбы". Американский лидер добавил: "На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину". Он также сообщил о передаче Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Hawk.

По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, в пакет военной помощи на сумму $325 млн войдут различные боеприпасы, в том числе кассетные. Как сообщили в Пентагоне, в пакет включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, различные запчасти. "Это именно то, что необходимо нашим солдатам", - оценил Зеленский новый пакет помощи от США.

Уже после встречи телекомпания NBC сообщила, что Байден пообещал Зеленскому передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS. В свою очередь газета The Washington Post написала, что в администрации США близки к тому, чтобы разрешить поставки ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Серьезные или мелкие неисправности были обнаружены в 12 из 20 танков типа Leopard 1A5, которые Дания уже передала Киеву, сообщил телеканал TV2. Наличие проблем подтвердил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Военная помощь, оказанная Украине с начала российской спецоперации, уже обошлась Германии примерно в €5,2 млрд, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минфина ФРГ на депутатский запрос.

Власти Украины в 2023 году выделят в общей сложности почти 2 трлн гривен ($54,6 млрд) на военные нужды, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги от ЕС

Евросоюз предоставил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за 2023 год, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС "только в этом году заплатил €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб".

Премьер-министр Украины подтвердил получение нового транша, добавив, что общий размер поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с февраля 2022 года, теперь составляет около €70 млрд.

Разлад между Варшавой и Киевом

Нынешний политический курс Киева оскорбителен для Варшавы, Украине придется восстанавливать доверие польского общества, написал в четверг в соцсети Х (ранее Twitter) глава МИД Польши Збигнев Рау. По его мнению, "появившиеся в последние дни в высказываниях украинских политиков сравнения Польши и России крайне оскорбительны для польского общества" и "приводят к глубокому переосмыслению польского сознания относительно Украины".

Комментируя разногласия между Варшавой и Киевом по поводу поставок украинских зерновых, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24 заявил, что "президент Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно". "Мы не позволим оскорблять Польшу за помощь, которую мы оказывали. Польская сторона этого не заслужила", - сказал Муларчик, добавив, что польские власти ждут вмешательства США, рассчитывая, что Вашингтон "охладит горячие украинские головы".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк увязал нынешние трения между Киевом и Варшавой с предстоящими выборами в Польше, из-за которых властям "важно защищать интересы фермеров и агропроизводство". "Я уверен, что после выборов диалог с нашими польскими друзьями вернется к дружественному тону и мы разрешим все вопросы, как торговые, так и связанные с нашим партнерством", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Москва прогнозирует, что между Киевом и Варшавой будут нарастать трения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, между Киевом и другими европейскими столицами также будут трения. Даже ближайшие союзники "давно не видят Украину равноценным партнером", "в польский грош ее не ставят, не то что в злотый", отреагировал на конфликт Варшавы и Киева зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Реестр олигархов

Реестр олигархов, который власти Украины ранее обещали составить и опубликовать осенью, появится только через три месяца после снятия военного положения в стране. Соответствующее распоряжение было принято правительством 19 сентября и опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Бегство фармацевтов

Фармацевты массово увольняются в преддверии начинающейся на Украине с 1 октября постановки на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, сообщило издание "Страна" со ссылкой на главу ассоциации "Фармрада" Елену Прудникову.

"Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", - сказала изданию Прудникова. По ее данным, за последние две недели спешно уволились тысячи аптекарей.