Сийярто: неготовность политиков Запада к переговорам с Россией мешает миру на Украине

Глава МИД Венгрии ранее назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если бы все западные политики были готовы к двусторонним переговорам с РФ, то было бы гораздо больше надежды на мир на Украине.

"Мы обычно проводим двусторонние переговоры с министром иностранных дел России на каждой Генеральной Ассамблее ООН. Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, и тогда было бы больше надежды на мир на Украине. В те времена ООН тоже была создана для того, чтобы страны, находящиеся в конфликте или даже в состоянии войны, могли говорить друг с другом о сложных проблемах, но, к сожалению, эта неделя в этом смысле снова была потеряна. Не было диалога между западными и российскими лидерами, который давал бы надежду, что конфликт в соседней стране скоро закончится", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава МИД Венгрии назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и напомнил, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.