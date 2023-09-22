22 сентября, 17:42
Военная операция на Украине

Сийярто: неготовность политиков Запада к переговорам с Россией мешает миру на Украине

Глава МИД Венгрии ранее назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если бы все западные политики были готовы к двусторонним переговорам с РФ, то было бы гораздо больше надежды на мир на Украине.

"Мы обычно проводим двусторонние переговоры с министром иностранных дел России на каждой Генеральной Ассамблее ООН. Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, и тогда было бы больше надежды на мир на Украине. В те времена ООН тоже была создана для того, чтобы страны, находящиеся в конфликте или даже в состоянии войны, могли говорить друг с другом о сложных проблемах, но, к сожалению, эта неделя в этом смысле снова была потеряна. Не было диалога между западными и российскими лидерами, который давал бы надежду, что конфликт в соседней стране скоро закончится", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава МИД Венгрии назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и напомнил, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
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