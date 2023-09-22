Маккарти намерен убрать $300 млн на обучение ВСУ из американского законопроекта по обороне

Как сообщил журналист портала Punchbowl News Джейк Шерман, "вероятнее всего, этот законопроект будет принят"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти хочет исключить $300 млн, предназначенных на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября). Об этом сообщил журналист портала Punchbowl News Джейк Шерман.

"Маккарти заявил, что он исключит $300 млн на обучение украинских солдат из законопроекта о расходах Пентагона. <...> Вероятнее всего, этот законопроект будет принят, поскольку большинство в Палате представителей [Конгресса США] поддерживает его" - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).