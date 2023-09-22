Вучич после встречи с Байденом заявил о планах укреплять отношения с США

Президент Сербии находится с визитом в США, где принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

БЕЛГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич после встречи с президентом США Джо Байденом заявил о планах по дальнейшему укреплению отношений между Белградом и Вашингтоном.

"На официальном приеме у президента Байдена мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему улучшению наших двусторонних отношений", - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент Сербии находится с визитом в США, где принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении Вучич отмечал, что Сербия уже вывела на хороший уровень "сотрудничество с США практически во всех областях". Он также заявлял, что сербы считают "важными свои исторические связи с РФ".