22 сентября, 17:51

Вучич после встречи с Байденом заявил о планах укреплять отношения с США

Президент Сербии находится с визитом в США, где принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

БЕЛГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич после встречи с президентом США Джо Байденом заявил о планах по дальнейшему укреплению отношений между Белградом и Вашингтоном.

"На официальном приеме у президента Байдена мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему улучшению наших двусторонних отношений", - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент Сербии находится с визитом в США, где принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении Вучич отмечал, что Сербия уже вывела на хороший уровень "сотрудничество с США практически во всех областях". Он также заявлял, что сербы считают "важными свои исторические связи с РФ". 

Теги:
СШАСербияВучич, АлександарБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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