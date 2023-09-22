Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда не оскорблять поляков

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков. Об этом сообщило агентство PAP.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени - это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - приводит агентство слова Моравецкого.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими высказываниями, переходящими в угрозы, в адрес друг друга. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, тогда в Варшаве напомнили, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил Киев, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если ее власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они этим якобы "помогают России".